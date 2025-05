Remigration Summit le opposizioni si oppongono al convengo e Salvini tuona | Vietarlo? Non siamo mica l’Urss

Il centrosinistra ha criticato la possibilità che l'evento possa svolgersi sul suolo italiano, in quanto portatore di ideologie da loro ritenute pericolose per i diritti e la libertà di ogni uomo. La Lega, invece, sostiene la libertà di pensiero ed espressione, che riguarda anche questo tipo di manifestazioni L'articolo Remigration Summit, le opposizioni si oppongono al convengo e Salvini tuona: “Vietarlo? Non siamo mica l’U” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it

