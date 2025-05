Milano – Meno uno al Remigration Summit, il convegno dell’ultradestra europea che si terrà domani dalle 14 alle 19.30 in Lombardia, in un luogo noto solo ai partecipanti, forse nel Varesotto ma è un’ipotesi da confermare. Il relatore. Tra questi, nell'elenco dei relatori compare l’austriaco Martin Sellner, uno dei principali teorici della remigrazione nonché leader del Movimento austriaco degli identitari (Identitäre Bewegung Österreich), arrivato già ieri a Milano. L'evento è stato confermato dagli organizzatori dalle 14 alle 19.30 di sabato, anche se non hanno ancora reso noto dove il vertice si svolgerà. L’infortunato. Non ci sarà invece il consigliere provinciale ed ex comandante degli Schützen altoatesini, Jürgen Wirth Anderlan, che tuttavia plaude al Remigration Summit, "Personalmente, non potrò essere presente a causa della rottura del tendine d'Achille, anche se mi ero iscritto. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Remigration Summit, chi ci sarà tra i 400 partecipanti e il luogo misterioso del raduno dell’ultradestra