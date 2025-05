Remigration summit 400 esponenti di estrema destra verso Malpensa | location top secret polemiche sull’ipotesi del teatro comunale di Gallarate

Se ne parla da mesi sui social indicando Milano come sede dell’evento; ma a meno di 24 ore dall’inizio del Remigration summit, il “raduno” europeo di quei movimenti politici contrari all’immigrazione, la location non è stata ufficializzata. Si sa che dovrebbe essere nella zona dell’aeroporto di Malpensa, distante dal capoluogo lombardo e in provincia di Varese: dallo scalo passeranno molti dei 400 partecipanti provenienti da diverse nazioni europee. Uno di loro, il danese Rasmus Paludan, 43enne fondatore del partito di estrema destra Stram Kurs (“Linea Dura” ) e sbarcato giovedì mattina all’aeroporto ed è stato espulso rispedito in patria dopo poche ore su decreto del Prefetto di Varese convalidato dal Tribunale di Milano. L’evento fa discutere per i risvolti politici e quelli di ordine pubblico. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

