Relazione sessuale con un detenuto 9 anni alla direttrice del carcere di Kirkham

Kerri Pegg, ex direttrice del carcere di Kirkham, è stata condannata a nove anni di reclusione per aver intrattenuto una relazione sessuale con un detenuto. Questo scandalo ha suscitato grande attenzione nei media britannici, mettendo in luce le questioni etiche e legali legate ai rapporti di potere all'interno del sistema penitenziario.

È stata condannata a ben 9 anni di reclusione effettiva in carcere l'ex dirigente penitenziaria britannica Kerri Pegg, 42 anni, travolta da uno scandalo che ha fatto scalpore sui media del Regno, suscitando attenzioni a tratti morbose, sulla base dell'accusa d'aver intrattenuto una relazione sessuale dietro le sbarre con un detenuto. Pegg, considerata fino al momento dell'arresto una sorta.

