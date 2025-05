Reijnders nuova offerta che fra tremare il Milan | l’ipotesi monstre

Tijjani Reijnders potrebbe diventare il protagonista di un trasferimento clamoroso. Il centrocampista del Milan si trova al centro di voci di mercato che alimentano le tensioni tra il club rossonero e alcune squadre estere pronte a presentare un'offerta monstre. Tali sviluppi preoccupano i tifosi, mentre il futuro del giocatore appare incerto.

Il centrocampista rossonero potrebbe lasciare l’Italia davanti a un’offerta monstre dall’estero che non potrà essere rifiutata Reijnders, nuova offerta che fra tremare il Milan: l’ipotesi monstre (LaPresse) – SerieANews.com Desta preoccupazione il futuro di Tijjani Reijnders, nonostante il recente rinnovo con il Milan. Il centrocampista, infatti, è da qualche settimana nel mirino di un top club europeo, che sarebbe disposto a un’offerta monstre per portarlo via dall’Italia. Il rendimento di questa stagione ha attirato, ovviamente, l’attenzione delle migliori squadre in tutto il mondo. Difficile che potesse essere diversamente da così, visti i 15 gol e 5 assist realizzati con ben 52 presenze ufficiali. Un’enormità da parte dell’olandese, che compirà 27 anni il prossimo luglio. In piena maturità calcistica potrebbe spiccare il volo altrove. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Reijnders, nuova offerta che fra tremare il Milan: l’ipotesi monstre

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan, Reijnders come Tonali? In arrivo un’offerta monstre per l’olandese

Riporta msn.com: Il centrocampista olandese potrebbe essere il top player sacrificato per far fronte ai mancati introiti derivanti dalla qualificazione alla prossima Champions: in arrivo un’offerta importante. Mentre ...

Reijnders, c'è il Real Madrid di Xabi Alonso oltre al City: il Milan trema ma un nome cambia tutto

Scrive tuttosport.com: Il centrocampista olandese è tra i preferiti del nuovo tecnico delle merengues per creare un ciclo. Dalla Premier soldi a valanga. Quale può essere la chiave ...

Ansia Reijnders, pronta una maxi offerta: sostituto in Serie A

Da spaziomilan.it: Il futuro di Tijjani Reijnders tiene in ansia il Milan e i suoi tifosi: pronta una maxi offerta, occhio al possibile sostituto Il Milan viaggia sulle ali dell’entusiasmo in vista di un finale di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milan festeggia la prima vittoria in Champions: doppietta di Reijnders e gol di Pulisic

Il Milan ha ottenuto la sua prima vittoria in questa edizione della Champions League battendo il Bruges per 3-1 a San Siro.