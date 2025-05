Regno Unito e Ue verso un accordo sulla difesa | Londra punta al maxi fondo per le armi

Il Regno Unito e l'Unione Europea si apprestano a siglare un importante accordo di difesa e sicurezza, cruciale in un panorama geopolitico in evoluzione. Lunedì 16 maggio 2026, Londra ospiterà la firma di questo intesa, che potrebbe includere un maxi fondo per le armi, un passo significativo per rafforzare la cooperazione militare tra le due entità .

Roma, 16 maggio 2026 – L’ Unione europea e il Regno Unito dovrebbero firmare lunedì a Londra un accordo di difesa e sicurezza. Non raggiungere questa intesa significherebbe, ancora una volta, perdere un’occasione cruciale in un contesto geopolitico globale in profondo mutamento. Il primo ministro britannico Keir Starmer punta a ‘resettare’ i rapporti con Bruxelles, e già durante la campagna elettorale dello scorso anno aveva indicato la firma di un patto di difesa come una priorità nel percorso di ricostruzione delle relazioni post-Brexit. L’Ue ha già una lunga lista di accordi simili con Paesi terzi – tra cui Giappone, Corea del Sud e Moldova – che, senza eccezione, sono di portata limitata: formalizzano l’intenzione di condurre esercitazioni congiunte, facilitano il dialogo su cybersicurezza e prevedono promesse generiche facilmente onorabili. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Regno Unito e Ue verso un accordo sulla difesa: Londra punta al maxi fondo per le armi

