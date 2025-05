Regione via libera alla stabilizzazione degli ultimi 424 ex Pip

La Regione ha approvato la stabilizzazione di 424 ex Pip, inserendoli nella società Servizi ausiliari Sicilia (Sas). Questo importante passo è stato deciso durante una riunione della giunta, guidata dal governatore Renato, a Palazzo d’Orléans, confermando l'impegno nel garantire opportunità di lavoro a questi lavoratori.

La Regione ha approvato l'assunzione degli ultimi 424 lavoratori provenienti dal bacino degli ex Pip "Emergenza Palermo" nella società partecipata Servizi ausiliari Sicilia (Sas). La decisione è arrivata oggi a Palazzo d'Orléans durante una riunione della giunta, presieduta dal governatore Renato.

