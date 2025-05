Regionali Vannacci | Candidato presidente sarà scelto da vertici

In vista delle prossime elezioni regionali in Campania, Roberto Vannacci, europarlamentare, afferma che il candidato presidente sarà scelto dai vertici nazionali del partito. Qualunque sia la figura selezionata, riceverà il pieno sostegno del centrodestra, che si distingue per unità e visione politica. La squadra è pronta a presentarsi compatta agli elettori.

Il candidato per le Regionali in Campania? Per l'europarlamentare Roberto Vannacci "lo decideranno a livello nazionale. Qualsiasi possa essere il nome che verrà deciso, sarà da noi supportato come governatore della Regione". "È chiaro che il centrodestra si distingue dal centrosinistra per il suo pragmatismo, per la sua attenzione al mondo reale e non al mondo delle percezioni al quale sembra molto legato la sinistra", ha detto ad un incontro a Torre Annunziata. Presenti anche diversi ragazzi ai quali Vannacci si è rivolto: "Loro sono il futuro dell'Italia per cui noi lavoriamo e per i quali vorremmo riuscire a dare una opportunità in più rispetto a quella che abbiamo avuto noi".

