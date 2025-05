Regionali Pd e M5S irpini predicano calma sul nome del candidato

In vista delle prossime elezioni regionali, il Pd e il M5S irpini invitano alla calma sul nome del candidato. Durante un recente incontro ad Avellino, i deputati Toni Ricciardi e Michele Gubitosa, insieme all'eurodeputata Lucia Annunziata, hanno condiviso le loro riflessioni e posizioni, sottolineando l'importanza di un percorso condiviso.

Tempo di lettura: 3 minuti In occasione di un confronto tenuto ad Avellino alla presenza dell'eurodeputata Lucia Annunziata era presenti anche i deputati Toni Ricciard i del Pd e Michele Gubitosa del M5S che hanno espresso le loro posizioni in vista delle prossime regionali. Gubitosa chiarisce in premessa " Sappiamo che all'interno della coalizione del centrosinistra c'è chi propone che il Movimento 5 Stelle possa esprimere il candidato presidente. Tuttavia, come ho sempre detto in questi mesi, settimane e giorni, questo non è ancora il momento di parlare né di chi esprimerà il candidato presidente né di fare nomi. I n questo momento stiamo discutendo di contenuti, di temi e di ciò che è necessario fare per la nostra regione. Dopodiché arriverà anche il momento in cui si parlerà di nomi, di candidature e di a chi spetterà indicarle.

