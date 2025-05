Regionali Martusciello | Devo liberarmi dell' immunità per farmi interrogare Non sono in campo

Martusciello annuncia la sua intenzione di rinunciare all'immunità per affrontare un'interrogazione in Belgio, sottolineando l'importanza di chiarire ogni aspetto della questione. Ritiene che i cittadini campani meritino un confronto sui modelli di governo piuttosto che discutere di vicende che non hanno attinenza con la Campania. Si auspica una rapida risoluzione della situazione.

"Devo liberarmi dell'immunità per farmi interrogare in Belgio. Va chiarito ogni aspetto della questione. Spero che ciò possa avvenire presto. I campani devono confrontare due modelli di governo, non dibattere su vicende che non riguardano la Campania. E fino a quando anche questa vicenda non sarà. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Regionali, Martusciello: "Devo liberarmi dell'immunità per farmi interrogare. Non sono in campo"

