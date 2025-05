Reggio Emilia bimbo di 4 anni precipita da un balcone | è grave

Un grave incidente si è verificato a Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia, dove un bambino di 4 anni è caduto da un balcone al secondo piano di un palazzo. I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente, trasportando il piccolo in ospedale, dove attualmente è ricoverato in terapia intensiva a causa di politraumi.

Un bambino di 4 anni è precipitato da un balcone al secondo piano di un palazzo a Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale, dove è ricoverato in terapia intensiva. Il bimbo ha riportato politraumi ritenuti compatibili con una caduta da circa dieci metri. Le sue condizioni al momento sarebbero stabili. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castelnovo Monti che hanno avviato le indagini sull’accaduto. L’ipotesi è che si sia trattato di una caduta accidentale. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Reggio Emilia, bimbo di 4 anni precipita da un balcone: è grave

