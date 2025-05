Regaliamo soldi anche alla Jolie e a Polanski

In questo articolo, proseguiamo con la nostra rassegna dei beneficiari dei fondi pubblici, rivelando come anche celebrità internazionali come Angelina Jolie e Roman Polanski abbiano ricevuto finanziamenti. Scoprirete un elenco di nomi sorprendenti, tra cui colossi dell'intrattenimento come Warner Bros, e apprendete dell'abolizione del tetto per i contributi destinati all'estero. Continua a leggere...

Continuiamo la pubblicazione dell’elenco di tutti i beneficiati. Oltre ai numerosi compagni italiani, ci sono persino star straniere e colossi come Warner Bros. E per il denaro elargito all’estero è stato abolito il tetto. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Regaliamo soldi anche alla Jolie e a Polanski

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bobby Solo confessione choc: Ho fatto un disastro coi miei soldi, sono un perdente nato

Bobby Solo confessione choc: Ho fatto un disastro coi miei soldi, sono un perdente nato. Frodato da alcune case case discografiche che hanno riprodotto i suoi brani senza corrispondergli diritti per oltre 1 milione di euro, il cantante ha confessato: "Ho le prove della frode, con i nomi e i cognomi di chi l’avrebbe commessa.