Il 8 e 9 giugno 2025, gli elettori italiani sono chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari abrogativi che toccano temi cruciali riguardanti lavoro e cittadinanza. Forza Italia si schiera con una linea astensionista, mentre i cittadini dovranno affrontare questioni spinose, tra cui il reintegro dopo licenziamenti e l'indennità per i lavoratori delle piccole imprese.

L’ 8 e 9 giugno 2025 i cittadini torneranno alle urne per pronunciarsi sui cinque quesiti del referendum abrogativo che riguardano lavoro e cittadinanza. Quattro i temi caldi sul fronte occupazionale: reintegro in caso di licenziamento illegittimo, indennità per i lavoratori delle piccole imprese, limiti ai contratti a termine, responsabilità negli appalti per gli infortuni. Il quinto quesito sposta l’attenzione sulla cittadinanza, proponendo di dimezzare da dieci a cinque anni la residenza richiesta agli extracomunitari. Forza Italia, in linea col centrodestra, non ha dubbi: la strategia è quella dell’astensione. Disertare i seggi per evitare il quorum e lasciare tutto com’è. Una mossa che il partito definisce politica, e non certo apatica. Tajani l’ha ribadito con chiarezza, giudicando questi referendum un ritorno a vecchie battaglie ideologiche più che un passo verso soluzioni concrete. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Referendumo 8 e 9 giugno, la linea astensionista di Forza Italia

