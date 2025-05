Referendum rimborso del biglietto per gli elettori residenti all' estero

Il sindaco Federico Basile e l'assessore Massimiliano Minutoli annunciano importanti informazioni dalla Prefettura riguardanti il rimborso del biglietto di viaggio per gli elettori residenti all'estero, in vista del referendum di... Questa misura mira a facilitare la partecipazione dei cittadini all'importante evento democratico.

Il sindaco Federico Basile e l'assessore con delega ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli rendono noto quanto comunicato dalla Prefettura relativamente al rimborso del costo del biglietto di viaggio per alcune categorie di elettori residenti all'estero, in occasione del referendum di. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Referendum, rimborso del biglietto per gli elettori residenti all'estero

