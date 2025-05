Referendum incontro pubblico a Pontedellolio

Il Circolo del Partito Democratico di Pontedellolio, in collaborazione con Spi Cgil Valnure, invita la cittadinanza a un incontro pubblico martedì 20 maggio alle ore 21 nella Sala consigliare del Municipio. L’evento sarà un’occasione per discutere del referendum che si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno. Partecipate numerosi!

