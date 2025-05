Bruxelles. Il momento è cruciale. Dall’elezione di Papa Leone XIV alle trattative con gli Usa per trovare un accordo sui dazi, passando dalla situazione a Gaza e dall’appuntamento referendario del prossimo giugno in Italia. Sono i temi al centro del nuovo appuntamento di “Bergamo in Europa” con l’europarlamentare bergamasco Giorgio Gori in video collegamento da Bruxelles. Durante il Conclave secondo l’ex sindaco di Bergamo abbiamo vissuto una fase di “sospensione del tempo, un momento primitivo di spiritualità condivisa da tutti”. Gori vede in Papa Prevost “una figura dalle tante facce che potrebbe ricucire le tensioni all’interno del mondo cattolico”. Di fatto, una via di mezzo tra Ratzinger e Bergoglio: autorevole per la dottrina ma allo stesso tempo pastore nel mondo. “Ho grandi speranze – confida -. 🔗Leggi su Bergamonews.it

Referendum, Gori: "Così non si riduce il precariato, sì al 4° quesito e alla cittadinanza. Il voto è un dovere"