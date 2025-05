Il Partito democratico scenderà in piazza lunedì 19 maggio alle 11.30 con una mobilitazione davanti alle sedi regionali della Rai, accusando il governo di blackout informativo sui referendum dell’8 e 9 giugno. «Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia»: è il titolo della mobilitazione del Pd. «Tutti i cittadini hanno il diritto di essere informati correttamente e il servizio pubblico radiotelevisivo ha il dovere di informare correttamente. I dati Agcom certificano invece che la Rai ha dedicato finora lo 0,62 per cento degli spazi alle consultazioni: TeleMeloni sta spegnendo il servizio pubblico. Per questo motivo il Partito democratico invita tutte e tutti i cittadini a partecipare alla mobilitazione di lunedì, insieme a militanti, segretari regionali e provinciali e ai parlamentari», si legge in una nota del Nazareno. 🔗Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Referendum 8-9 giugno, il Pd indice una mobilitazione davanti alla Rai