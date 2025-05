Referendum 8-9 giugno come e cosa si vota | 5 quesiti su lavoro e cittadinanza necessario quorum del 50% +1 per la validità

Il 8 e 9 giugno si svolgerà un referendum abrogativo con cinque quesiti su lavoro e cittadinanza. Gli elettori dovranno esprimere il loro parere su temi cruciali come il Jobs Act, i licenziamenti nelle piccole imprese, il precariato e la sicurezza sul lavoro. Per la validità del referendum è previsto un quorum del 50,1%.

Nel dettaglio, i 5 quesiti riguardano: Jobs Act, Licenziamenti nelle piccole imprese, precariato sul lavoro, sicurezza sul lavoro e cittadinanza italiana L'8 e il 9 giugno si vota per il referendum abrogativo su lavoro e cittadinanza. Ma come, quando e cosa si vota? Le urne sono aperte dalle 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum 8-9 giugno, come e cosa si vota: 5 quesiti su lavoro e cittadinanza, necessario quorum del 50% +1 per la validità

Su questo argomento da altre fonti

I referendum dell'8 e 9 giugno: su cosa si vota - LO SPECIALE

Da ansa.it: Domenica 8 e lunedì 9 giugno, in concomitanza con l'eventuale turno di ballottaggio delle amministrative (il primo turno si svolgerà il 25 e 26 maggio), i cittadini sono chiamati a votare per i 5 ...

Referendum, per cosa si vota l'8 e 9 giugno

rainews.it scrive: Quattro quesiti sul lavoro proposti dalla Cgil, uno sulla cittadinanza promosso da diverse realtà tra cui Più Europa ...

Referendum 2025, come voteranno (o non voteranno) i partiti l'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza

Si legge su wired.it: Gli italiani saranno chiamati alle urne per decidere su cinque quesiti. Ecco le posizioni delle forze politiche per orientarsi tra le schede ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Referendum 8-9 giugno: lavoro, cittadinanza e voto da remoto, cosa cambia e come si vota

Domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno, dalle ore 7 alle 23 e dalle 7 alle 15, gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque referendum abrogativi.