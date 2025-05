Roma, 16 maggio 2025 – Domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15 gli italiani saranno chiamati ad esprimersi su 5 Referendum. Quattro riguardano quesiti sul lavoro e uno è relativo alla cittadinanza italiana per gli stranieri. Ma vediamo nel dettagli per cosa si vota. Il primo quesito. Il primo dei quattro referendum sul lavoro, promossi dalla Cgil, chiede la cancellazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti introdotto nel 2015 con il Jobs act del governo Renzi, applicata a chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 in poi. Nelle imprese con più di 15 dipendenti, in diversi casi di licenziamento illegittimo non c'è il reintegro nel posto di lavoro previsto dall' articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970 ma un indennizzo economico che può arrivare fino ad un massimo di 36 mesi. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum 2025, per cosa si vota