(Adnkronos) – La danza è sempre stata il suo "spazio sicuro", un linguaggio con cui parlare di sé al mondo, fin da piccola, oltre ogni barriera o difficoltà. Ma oggi è ancora di più: la sua professione. Red Fryk Hey, al secolo Federica Giusto, è una ballerina, coreografa professionista di hip-hop. All'attivo ha un fumetto . L'articolo Red Fryk Hey, la danza e l’autismo scoperto a 31 anni: “Includere è capire gli altri” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. Obesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute. 8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuite. 🔗Leggi su Webmagazine24.it

© Webmagazine24.it - Red Fryk Hey, la danza e l’autismo scoperto a 31 anni: “Includere è capire gli altri”