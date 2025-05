Red Dead Redemption 2 è in arrivo su Nintendo Switch 2 insieme ad un upgrade per PS5 e Xbox Series X|S?

Red Dead Redemption 2 torna a far parlare di sé con un doppio colpo di scena in arrivo nel 2025: secondo diverse fonti, il capolavoro open world di Rockstar Games sarebbe in fase di sviluppo per Nintendo Switch 2, insieme ad un atteso upgrade per PlayStation 5 e Xbox Series XS. Se confermato, il debutto sulla nuova console Nintendo rappresenterebbe uno dei più importanti porting third-party dell’anno, mentre l’update current-gen segnerebbe finalmente il passo tecnologico che i fan attendono da tempo. VGC riporta che i rumor provengono da Gamereactor e Nintendúo, entrambi concordi nell’affermare che la conversione per Switch 2 sia attualmente in lavorazione. GameReactor riferisce di aver avuto conferme dirette da fonti vicine a Rockstar, mentre Nintendúo collega la voce alle stesse fonti che avevano anticipato correttamente altri titoli per Switch 2 come Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake ed Elden Ring, poi effettivamente confermati. 🔗Leggi su Game-experience.it

