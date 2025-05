Recensione Huawei Fit 4 Pro Cresce l’ambizione cresce il prezzo

Huawei ha appena svelato il Fit 4 Pro, un nuovo smartwatch che promette di elevare l'esperienza utente. Dopo due settimane di prova, emerge un dispositivo leggero, con un'autonomia notevole e una gamma di funzionalità che si avvicina a modelli di fascia alta. Tuttavia, con queste ambizioni, cresce anche il prezzo. Scopriamo insieme se ne vale la pena!

Huawei ha presentato ieri il nuovo Fit 4 Pro insieme al modello liscio. Lo abbiamo al polso da due settimane e ci troviamo davanti ad uno smartwatch leggero, con un'ottima autonomia e completissimo. Anche troppo, tanto che per funzionalità si sovrappone con la fascia "alta". Cresce anche il prezzo..

