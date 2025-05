Real Sito di Carditello e Direzione generali Archivi insieme per la promozione del patrimonio storico e artistico

La Fondazione Real Sito di Carditello, in collaborazione con la Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura e le istituzioni locali, ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio storico e artistico. Questo accordo mira a connettere risorse e competenze per preservare e promuovere la ricchezza culturale della Campania, favorendo la fruizione e la conoscenza.

La Fondazione Real Sito di Carditello e la Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura - insieme alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania e all'Archivio di Stato di Caserta - hanno siglato un'intesa istituzionale destinata alla promozione del patrimonio storico e.

