Real Madrid è fatta per l’arrivo di Huijsen dal Bournemouth | giocherà il Mondiale per Club I dettagli

Il Real Madrid è pronto ad accogliere Dean Huijsen dal Bournemouth, confermando le indiscrezioni delle scorse settimane. Il giovane difensore farà parte della squadra che parteciperà al Mondiale per club, un’occasione preziosa per mettere in mostra il suo talento. Scopriamo insieme i dettagli di questa interessante operazione di mercato.

Il Real Madrid chiude per Dean Huijsen. Dopo le voci dei contatti tra le parti degli scorsi giorni, come riportato dal noto esperto di calciomercato. 🔗Leggi su Calciomercato.com

