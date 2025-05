Real Madrid dopo Huijsen c’è Mastantuono | contratti tra le parti L’intreccio di mercato con Nico Paz

Il Real Madrid è in fermento per la prossima sessione estiva di calciomercato. Dopo aver concluso l'acquisto di Dean Huijsen, è ora la volta di Mastantuono. Intanto, si intensificano le trattative per Nico Paz, con contratti in fase di definizione tra le parti. Il cuore del mercato madrileno si anima sempre di più.

Il Real Madrid è letteralmente scatenato in vista della sessione estiva di calciomercato e dopo aver ormai chiuso l`acquisto di Dean Huijsen.

Real Madrid, dopo Huijsen c’è Mastantuono: contratti tra le parti. L’intreccio di mercato con Nico Paz

Il Real Madrid è letteralmente scatenato in vista della sessione estiva di calciomercato e dopo aver ormai chiuso l`acquisto di Dean Huijsen dal Bournemouth – per.

Huijsen è del Real Madrid, giocherà il Mondiale per Club: ci guadagna anche la Juventus

Il Real Madrid ha raggiunto l'accordo definitivo con Huijsen, arriverà per la fine di questo mese: tutti i dettagli del suo contratto e la percentuale ...

Real Madrid, è fatta per l’arrivo di Huijsen dal Bournemouth: giocherà il Mondiale per Club. I dettagli

Il Real Madrid chiude per Dean Huijsen. Dopo le voci dei contatti tra le parti degli scorsi giorni, come riportato dal noto esperto di ...

Champions League : Il Real Madrid elimina Atalanta

Dopo la Juve, va fuori anche l' Atalanta I bergamaschi perdono 3-1 a Madrid in casa del Real Madrid che passa così ai quarti.