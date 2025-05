2025-05-16 22:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Real Madrid, dopo Huijsen c’è Mastantuono: contratti tra le parti. L’intreccio di mercato con Nico Paz Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Real Madrid, dopo Huijsen c’è Mastantuono: contratti tra le parti. L’intreccio di mercato con Nic.. Paolo D’Angelo. 7 minuti fa.. Il Real Madrid è letteralmente scatenato in vista della sessione estiva di calciomercato e dopo aver ormai chiuso l’acquisto di Dean Huijsen dal Bournemouth – per circa 60 milioni di euro (50 milioni di sterline) – si prepara a bruciare l’ampia concorrenza per Franco Mastantuono, talento 17enne di proprietà del River Plate. Secondo quanto riportato in Argentina dall’emittente TyC Sports, nonostante non sia stata formulata ancora alcuna offerta, si stanno intensificando i contatti tra l’entourage del giovane centrocampista e la dirigenza del Real Madrid. 🔗Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Real Madrid, dopo Huijsen c’è Mastantuono: contratti tra le parti. L’intreccio di mercato con Nico Paz | Primapagina