Re Carlo è diventato ancora più ricco in un anno ha guadagnato oltre 36 milioni Ecco come ha fatto | il Times svela i conti della Famiglia Reale

Non è il più ricco dei britannici, ma re Carlo III non può lamentarsi perché la sua fortuna, recentemente, è comunque aumenta. La lista degli uomini più facoltosi del Regno Unito viene pubblicata annualmente dal quotidiano The Times e anche quest’anno, il sovrano non sale sul podio, anzi, non potrebbe neanche essere considerato un “ miliardario ”, ma un “semplice milionario” che vanterebbe le stesse fortune economiche dell’ex primo ministro britannico di origine indiana Rishi Sunak e della sua facoltosissima moglie, Akshata Murphy. Più 30 milioni di sterline, (circa 36 milioni di euro): a tanto ammonterebbe l’aumento del patrimonio di Carlo III che così toccherebbe quota 640 milioni (760 milioni di euro) complessivi. Una lenta ed inesorabile scalata nella classifica della Rich List che lo porterebbe più su di una ventina di posizioni piazzandolo al 238esimo posto. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

