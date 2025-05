Raspadori manda Maradona in una frenesia ?

Napoli-Genoa 2-2, Raspadori illude, Vasquez gela il Maradona: Conte a +1

Come scrive calcioinpillole.com: Il Napoli pareggia 2-2 contro il Genoa al Maradona e resta a +1 sull'Inter a due giornate dalla fine del campionato.

JACK - Napoli, cuore azzurro per Raspadori dopo la vittoria al Maradona contro l'Empoli

Segnala napolimagazine.com: Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha pubblicato un cuore azzurro su Instagram dopo la vittoria ottenuta dalla squadra di Antonio Conte al Maradona contro l'Empoli nel match valido per la ...

Napoli, allarme influenza per Raspadori: se non ce la fa, gioca Spinazzola

Come scrive corrieredellosport.it: Allarme influenza per Giacomo Raspadori, che rischia di saltare la ... Azzurri impegnati oggi alle ore 20:45 allo stadio "Diego Armando Maradona".

