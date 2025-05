Raspadori fa volare anche Lukaku a Parma la terza gara consecutiva col nuovo tandem Gazzetta

In vista della sfida al Tardini, la Gazzetta dello Sport analizza il nuovo tandem d'attacco del Napoli: Raspadori e Lukaku. Per la terza gara consecutiva, il duo azzurro si prepara a sorprendere, consolidando un'intesa giĂ prolifica. I precedenti promettono bene per il futuro della squadra, con il 2025 che segna un momento cruciale.

In vista della sfida del Napoli al Tardini contro il Parma, la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo si concentra sul tandem d’attacco azzurro. Raspadori piĂą Lukaku per la terza volta consecutiva, l’ottava in assoluto in campionato. E i precedenti fanno ben sperare il Napoli. Il 2025 ha segnato un cambio netto con il passato per Raspadori. Scrive D’Angelo: Ma il 2025 ha segnato un cambio netto col passato, soprattutto per Jack. Che ora gioca, segna, inventa, risolve. E fa volare anche Lukaku, che può dividere spazi e condividere palloni con una spalla accanto. La nuova coppia è ormai rodata. E allora toccherĂ di nuovo a loro trascinare il Napoli nell’ultimo scoglio lontano dal Maradona. A Parma sarĂ la terza gara consecutiva col nuovo tandem del gol in prima linea. L’ottava volta in questo campionato in cui Conte comincerĂ la partita con la Lu-Ra in attacco. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Raspadori fa volare anche Lukaku, a Parma la terza gara consecutiva col nuovo tandem (Gazzetta)

