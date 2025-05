Rapina sotto minaccia di una pistola a Legnano | arrestato 19enne

Legnano (Milano), 16 maggio 2025 - Un giovane pakistano di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo una rapina avvenuta sotto minaccia di pistola. Già noto alle forze dell'ordine, il ragazzo è stato accompagnato in centrale insieme a due connazionali, anch'essi coinvolti nel crimine e sottoposti a fermo di polizia giudiziaria.

Legnano (Milano), 16 maggio 2025 - La Polizia di Stato di Legnano ha arrestato un cittadino pakistano di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, ed eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di altri due connazionali, accusati di rapina aggravata. L’intervento è avvenuto mercoledì sera in via Saronnese, dove gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato sono intervenuti a seguito di una rapina ai danni di due cittadini del Bangladesh. Le vittime, minacciate con una pistola, sono state derubate di un telefono cellulare, un portafoglio e un monopattino elettrico. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno notato tre uomini in fuga: due a piedi e uno a bordo del monopattino appena sottratto. Quest’ultimo, il 19enne, è stato immediatamente bloccato, arrestato e condotto nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina sotto minaccia di una pistola a Legnano: arrestato 19enne

