Rapina minimarket e accoltella titolare alla mano

Un'irruzione violenta ha scosso un minimarket, dove un uomo armato di coltello ha rapinato il registratore di cassa, ferendo il titolare alla mano. Il malvivente, un 34enne italiano già noto alle forze dell'ordine, è stato successivamente arrestato a Ostia dopo un breve inseguimento. Gli eventi hanno lasciato la comunità in stato di shock.

Armato di coltello ha fatto irruzione nel minimarket, si è impossessato del registratore di cassa e ha ferito alla mano il titolare del negozio. Il malvivente, un 34enne italiano noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Ostia dopo un breve inseguimento.

