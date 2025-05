Rapina alla Fossalta preso uno dei criminali Aveva colpito anche in una farmacia

Una rapina alla fossalta ha portato all'arresto di uno dei criminali, già coinvolto in un furto in farmacia. La Squadra Mobile di Modena ha rapidamente avviato indagini su due episodi simili accaduti recentemente in città. Questa mattina, gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano sospettato.

🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Rapina alla Fossalta, preso uno dei criminali. Aveva colpito anche in una farmacia

