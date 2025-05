Ranieri Vogliamo dare ai tifosi una squadra competitiva

Il tecnico della Roma, Ranieri, ribadisce il suo impegno nel costruire una squadra competitiva per i tifosi. Sulla controversa decisione riguardante il rigore in Bergamo, conferma la sua posizione. In merito al mercato, chiarisce che eventuali sacrifici di big sono solo speculazioni, ma rimane aperto a nuove opportunità per migliorare la rosa.

Il tecnico della Roma "Sul rigore tolto a Bergamo resto della mia idea" ROMA - "Big sacrificati sul mercato? Ne ha parlato la stampa, non ne abbiamo parlato in società. Ma i mercati sono aperti a mille situazioni. Cercheremo di fare del nostro meglio per dare ai tifosi una squadra competitiva. È imp 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ranieri "Vogliamo dare ai tifosi una squadra competitiva"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ranieri “Vogliamo dare ai tifosi una squadra competitiva”

Scrive msn.com: ROMA (ITALPRESS) – “ Big sacrificati sul mercato? Ne ha parlato la stampa, non ne abbiamo parlato in società. Ma i mercati sono aperti a mille situazioni. Cercheremo di fare del nostro meglio per dare ...

Ranieri: “Voglio l’Europa, per squadra e tifosi. Vendere i big? Ne ha parlato la stampa, non la società”

Riporta msn.com: Domenica alle 20.45 la Roma scende in campo per l’ultima gara casalinga di questa stagione. La partita contro il Milan sarà fondamentale per continuare a rincorrere l’Europa in questo rush finale. A p ...

Roma, Ranieri: «Rigore a Bergamo? In altri casi il Var non è intervenuto. Vogliamo costruire una squadra che renda orgogliosi i tifosi»

Segnala msn.com: Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa a due giorni da Roma-Milan. Sarà la sua 500esima panchina in Serie A e l'ultima all'Olimpico.

Potrebbe interessarti su Zazoom

ROMA E JUVENTUS AL TORNEO eFootball.Pro DI KONAMI

eFootball.Open, la competizione esport aperta a tutti i giocatori, ed eFootball.Pro, il torneo d?elite dedicato alle squadre di calcio professionistiche, stanno per fare il loro ritorno Konami Digital Entertainment B.