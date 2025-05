Ranieri Vogliamo dare ai tifosi una squadra competitiva

La Roma si prepara a un mercato strategico, con l'impegno del tecnico Ranieri di offrire ai tifosi una rosa competitiva. Mentre circolano voci su possibili sacrifici, la societĂ rimane concentrata sulle opportunitĂ per migliorare la squadra e mantenere alta la mentalitĂ vincente instaurata nell'ultima stagione. Il futuro promette entusiasmo e determinazione.

ROMA (ITALPRESS) – " Big sacrificati sul mercato? Ne ha parlato la stampa, non ne abbiamo parlato in società. Ma i mercati sono aperti a mille situazioni. Cercheremo di fare del nostro meglio per dare ai tifosi una squadra competitiva. E' importante la mentalità costruita quest'anno: c'è un gruppo serio che si impegna, con giocatori che si aiutano l'uno con l'altro". Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, in conferenza stampa in vista del match contro il Milan, in programma domenica e decisivo per un posto in Europa. " Il rigore tolto a Bergamo? Resto della mia idea: non giudico se fosse rigore o meno. Parlo di uniformità di intenti sul protocollo Var e sul chiaro ed evidente errore – ha aggiunto il mister giallorosso – Ci sono stati sia nel nostro campionato sia in Champions League alcuni errori molto simili e in quei casi il Var non è intervenuto.

