Ranieri | Il rigore? Io parlo di uniformità di intenti il protocollo Var discuto di quando è chiaro ed evidente

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, presenta in conferenza stampa prima della partita contro il Milan. Per Ranieri potrebbe essere l’ultima partita da allenatore giallorosso all’Olimpico. Ranieri: «Ci sono stati nel nostro campionato di quest’anno e in Champions League alcuni errori molto simili». Sul reparto offensivo. E’ da alta classifica o ci sarà da investirci? « Per il mercato ne parlerò a fine campionato. I fatti parlano chiaro. Sicuramente vedremo il da farsi ». Vuole rispondere a quello che hanno detto dopo il suo ‘attacco’ all’arbitro a Bergamo? « Resto della mia idea. Io non sto giudicando se era rigore o non era rigore io parlo di uniformità di intenti. Il protocollo Var. Chiaro ed evidente errore: ci sono stati sia nel nostro campionato di quest’anno in Italia, sia in Champions League alcuni errori molto simili. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

