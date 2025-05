Rambo | Un film sulle sue origini è in lavorazione ma Sylvester Stallone tornerà?

Anche se il pubblico sa bene che John Rambo era un veterano della guerra del Vietnam, presto avrà la possibilità di vedere sullo schermo la storia completa delle origini del personaggio. Secondo Deadline, il film prequel John Rambo sarà proposto ai distributori al Festival di Cannes di quest’anno. Millennium Media è la casa di produzione dietro al progetto, con Jalmari Helander come regista e con Rory Haines e Sohrab Noshirvani alla sceneggiatura. In questo momento però non è stata ancora annunciata una data di uscita, ma il piano è che le riprese inizino il prossimo ottobre. I dettagli specifici della trama sono tenuti segreti, ma la storia generale racconterebbe le imprese di un giovane Rambo durante la guerra del Vietnam. Deadline fa notare che la star del franchise di Rambo, Sylvester Stallone, non è coinvolta in questa fase. 🔗Leggi su Nerdpool.it

