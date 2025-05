Rambo in arrivo un prequel ambientato nel Vietnam scelto il regista

Un nuovo capitolo della saga di Rambo è in arrivo: un prequel ambientato in Vietnam è stato annunciato al marché di Cannes. Il regista Jalmari Helander è stato scelto, e le riprese in Thailandia inizieranno a ottobre. Rimane da scoprire se Sylvester Stallone avrà un ruolo nel progetto.

