Rama si inginocchia Meloni | Lo fa per essere alto quanto me | VIDEO

Durante il sesto vertice della Comunità politica europea a Tirana, il premier albanese Edi Rama ha creato un momento di leggerezza inginocchiandosi davanti alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un gesto divertente che ha suscitato il sorriso della premier, che ha commentato: "Lo fa solo per essere alto quanto me".

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è volata a Tirana, in Albania, per partecipare al sesto vertice della Comunità politica europea. Al summit la premier è stata accolta dall'omologo albanese Edi Rama, che quando l'ha vista si è inginocchiato. "Lo fa solo per essere alto quanto me", ha detto Meloni sorridendo. La scena è stata lanciata in rete e in poche ore ha fatto il pieno di visualizzazioni. (Fonte video TotalEU) 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rama si inginocchia, Meloni: "Lo fa per essere alto quanto me" | VIDEO

