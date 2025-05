Rama si inginocchia all' arrivo di Giorgia Meloni al summit di Tirana

Durante il summit della Comunità Politica Europea a Tirana, il premier albanese Edi Rama ha suscitato sorpresa e ammirazione inginocchiandosi all'arrivo di Giorgia Meloni. Questo gesto, avvenuto sotto la pioggia su un red carpet, ha creato un momento di grande simpatia tra i due leader, evidenziando un'atmosfera di rispetto e cordialità.

Siparietto tra Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama quando il premier è arrivato al vertice della Comunità Politica Europea a Tirana. Vedendola scendere dall'auto, Rama - che l'attendeva sotto la pioggia sul red carpet in piazza Skanderbeg - si è inginocchiato in segno di estrema galanteria. "Edi, dai no! Lo fa solo per sembrare alto quanto me", ha scherzato in inglese Meloni davanti a giornalisti e fotografi. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rama si inginocchia all'arrivo di Giorgia Meloni al summit di Tirana

