Rama si inginocchia a Meloni sul tappeto rosso del vertice Cpe

Giorgia Meloni è giunta a Tirana per la sesta riunione della Comunità politica europea, accolto dal premier albanese Edi Rama. Il tappeto rosso ha segnato l'inizio di un importante incontro tra i leader europei, riflettendo le sfide e le opportunità della cooperazione regionale.

Tirana, 16 mag. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a piazza Scanderbeg, nel cuore di Tirana, per partecipare alla sesta riunione della Comunità politica europea (Cpe). La premier è stata accolta, così come gli altri leader, dal primo ministro albanese Edi Rama su un tappeto rosso. Rama, noto per il suo stile di abbigliamento non conformista, con sneakers bianche e vestito scuro, si è inginocciato davanti a lei (come già avvenuto in altre occasioni). La premier, divertita, gli ha detto: "Lo devi fare quando siamo soli io e te". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rama si inginocchia a Meloni sul tappeto rosso del vertice Cpe

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rama si inginocchia a Meloni sul tappeto rosso del vertice Cpe

Secondo libero.it: Tirana, 16 mag. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a piazza Scanderbeg, nel cuore di Tirana, per partecipare alla sesta riunione della Comunità politica europea (Cpe).

Meloni arriva a Tirana ed Edi Rama si inginocchia. La premier: «Lo fa solo per essere alto come me» – Video

Da msn.com: Il siparietto all'arrivo del vertice della Comunità politica europea a Tirana L'articolo Meloni arriva a Tirana ed Edi Rama si inginocchia. La premier: «Lo fa solo per essere alto come me» – Video pro ...

Edi Rama si inginocchia davanti a Meloni in arrivo a Tirana per il summit: "Edi, no dai!"

Come scrive today.it: "Lo fa solo per sembrare alto quanto me", ha poi scherzato la premier, arrivata in Albania per il vertice della Comunità politica europea ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Andrea Scanzi a Giorgia Meloni: Sei alla camera non al mercato del pesce!

Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte alla Camera, necessaria dopo lo scioglimento di Italia Viva, le polemiche sono state numerose e continue, sia fuori che dentro la Camera.