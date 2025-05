Cantiano è senza ufficio postale da marzo: specifiche problematiche di infiltrazioni e di umidità che si sono generate negli uffici ne avevano determinato la chiusura. Disagi inevitabili per gli utenti tempi di riapertura che si sono allungati notevolmente. In primis Poste Italiane avevano indicato il periodo di chiusura dal 31 marzo al 15 aprile, poi prorogato al 7 maggio. Ma neanche in questo caso sono stati rispettati i tempi. Dicevamo disagi concreti anche in relazione a una popolazione per lo più anziana. L’amministrazione comunale qualche settimana fa chiedeva a Poste Italiane lumi sul ritardo e soprattutto una soluzione alternativa che potesse mitigare le problematiche. Una novità è arrivata dopo l’incontro da remoto con la dirigenza della funzione Macro Area di Bologna, con la direzione di Pesaro e con la struttura immobiliare di Poste Italiane. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rallentano i lavori dell'ufficio Pt. Ma alla fine sarà più tecnologico