Rallentamenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate accessi massicci per la dichiarazione precompilata

Nella mattinata di oggi, il sito dell'Agenzia delle Entrate ha subito rallentamenti, con numerosi utenti che segnalano blocchi e malfunzionamenti. Questa situazione è dovuta a un accesso massiccio per la compilazione della dichiarazione precompilata. Scopri di più nell'articolo dedicato su Orizzo.

Nella mattinata odierna, il sito web dell'Agenzia delle Entrate ha manifestato difficoltà e rallentamenti, con segnalazioni di blocchi e malfunzionamenti. L'articolo Rallentamenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accessi massicci per la dichiarazione precompilata . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rallenta il sito dell’Agenzia delle Entrate per boom di accessi alla precompilata

Riporta repubblica.it: I problemi sono iniziati alle 10:30, sono stati risolti. I commercialisti e Codacons chiedono la proroga delle scadenze fissate a oggi ...

Sito delle Entrate rallentato causa picco di accessi per verificare la precompilata. Commercialisti: “Rinviare scadenze”

Secondo ilfattoquotidiano.it: Da ieri la dichiarazione dei redditi precompilata 2025 può essere inviata, con o senza modifiche. In mattinata dalle 10:30 i professionisti hanno segnalato un malfunzionamento del portale ...

Troppi accessi per l'invio del 730 precompilato: il sito dell'Agenzia delle Entrate va in tilt

msn.com scrive: Il sito dell'Agenzia delle Entrate ha registrato in mattinata alcune difficoltà, con blocchi e rallentamenti, dovuti al forte accesso dei contribuenti per la verifica, la modifica e l'invio della dich ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Perchè è stato chiuso il sito Trash Italiano. Causa con Mediaset?

Collegandosi al sito e sui vari profili social Trash Italiano risulta chiuso o appare la scritta "Questo account non esiste", si legge ad esempio sulla pagina Twitter.