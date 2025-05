Furto ai danni delle Terme di Sciacca. I ladri hanno rubato dei cavi elettrici dal nuovo impianto di illuminazione, costato mezzo milione di euro e non ancora inaugurato a distanza di alcuni anni dall'avvio dei lavori. L'ammontare del danno non è stato ancora quantificato. La struttura, in. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Raid dei ladri alle Terme di Sciacca: rubati i cavi elettrici