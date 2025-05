Ragazzo di 13 anni accoltellato con il cane a Milano il 19enne che l’ha soccorso | “Aggrediti da uno spacciatore”

Il 19 settembre a Milano, un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato mentre tentava di acquistare droga. Un giovane di 19 anni, che lo ha soccorso, ha dichiarato che l'aggressione è stata ad opera di uno spacciatore. Tragicamente, anche il cane del ragazzo, ferito, non ha sopravvissuto all'attacco.

