Ragazzo accoltellato in centro a Milano Ferito gravemente anche il suo cane

Nel pomeriggio del 16 maggio 2025, un grave episodio di violenza ha scosso il centro di Milano. Un ragazzo di origine egiziana è stato accoltellato all'addome, mentre il suo cane è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto nei pressi di un McDonald's, dove il giovane ha chiesto disperatamente aiuto a un automobilista.

Milano – Un ragazzo di origine egiziana è stato accoltellato all'addome nel primo pomeriggio di venerdì 16 maggio 2025 in centro a Milano. Stando alle prime informazioni, il ferito, con gli indumenti sporchi di sangue, avrebbe chiesto aiuto a un automobilista connazionale davanti al Mc Donald's di piazza Oberdan: il conducente avrebbe fatto salire il ferito e il suo cane attorno alle 15 e li ha portati entrambi davanti al Fatebenefratelli; anche l'animale, un rottweiler, sarebbe stato colpito con una lama e sarebbe in gravissime condizioni. Il giallo dell’età. All’automobilista il giovane, senza documenti di identità ha riferito di avere 13 anni ma medici che lo stanno curando gli attribuiscono un'età compresa tra 25 e 30 anni. A tutta velocità al Fatebenefratelli. La Golf grigia con la fiancata destra coperta di sangue è rimasta posteggiata di traverso davanti all'ingresso dell'ospedale, in piazzale Principessa Clotilde, sul parcheggio dei taxi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazzo accoltellato in centro a Milano. Ferito gravemente anche il suo cane

