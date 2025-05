Pesaro, 16 maggio 2025 – Un ragazzino di circa 10 anni è stato visto oltrepassare il cancello del Ponte Vecchio di Vallefoglia, poi un urlo terrorizzato e poi più nulla. Il ragazzino sembra scomparso. E’ il giallo che da ieri sera tiene con il fiato sospeso i residenti della piccola frazione di Ponte Vecchio, paese di 40 anime dove, da ieri sera, con due elicotteri, varie unità dei vigili del fuoco, sommozzatori, ambulanze del 118, carabinieri della stazione di Montecchio e di supporto anche la squadra mobile della polizia, si sta cercando un ragazzino che potrebbe avere dai 9 ai 14 anni. Dopo le 22 di ieri sera si è sollevato in volo anche un drone per scandagliare la zona. Il condizionale, però, è d’obbligo visto che non risultano, almeno fino alla tarda serata di ieri, denunce di persone scomparse. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzino sparito nel fiume, scattano le ricerche: zero tracce fino a notte