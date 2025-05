Ragazzino di 13 anni accoltellato a Milano | un passante lo porta in ospedale è gravissimo

Un gravissimo episodio di violenza ha scosso Milano, dove un ragazzino di soli 13 anni è stato accoltellato in zona Porta Venezia. Trasportato con urgenza all'ospedale Fatebenefratelli da un passante, il ragazzo ora lotta tra la vita e la morte, sollevando interrogativi sulla sicurezza nella città.

L'aggressione e l'accoltellamento, poi la corsa disperata in ospedale grazie a un passante. Un ragazzino (che avrebbe detto di avere 13 anni) lotta tra la vita e la morte al Fatebenefratelli, dove è stato accompagnato dopo essere stato ferito in zona Porta Venezia a Milano nel pomeriggio di.

