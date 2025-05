Ragazzino accoltellato insieme al suo rottweiler a Milano | un passante lo porta in ospedale è gravissimo

Un ragazzino è stato accoltellato a Milano, insieme al suo rottweiler, e versa in gravi condizioni. Un passante lo ha soccorso, portandolo d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli. Nonostante il ragazzo affermi di avere 13 anni, i medici ritengono che possa avere un'età compresa tra i 25 e i 30 anni. La situazione è critica e la lotta per la vita è iniziata.

L'aggressione e l'accoltellamento, poi la corsa disperata in ospedale grazie a un passante. Un ragazzino (che ha detto di avere 13 anni, ma medici che lo stanno curando gli avrebbero attribuito un'età compresa tra 25 e 30 anni) lotta tra la vita e la morte al Fatebenefratelli, dove è stato.

