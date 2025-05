Ragazzi On the Road entra nell’ospedale di Bergamo | nuove esperienze post-incidente

"Ragazzi On the Road" entra nell'ospedale di Bergamo per offrire nuove esperienze post-incidente, riflettendo sulla realtà senza filtri di chi affronta sfide inaspettate. La collaborazione con l’Asst Papa Giovanni XXIII si intensifica, portando sostegno e creatività a giovani pazienti, creando un ponte tra cura e rinascita. Scopriamo insieme questa sinergia innovativa.

LA NOVITÀ. Esperienze post-incidente e realtà senza filtri: si rafforza la collaborazione tra l'Asst Papa Giovanni XXIII e l'associazione Ragazzi On the Road.

Ragazzi On the Road entra nell'ospedale di Bergamo: nuove esperienze post-incidente

LA NOVITÀ. Esperienze post-incidente e realtà senza filtri: si rafforza la collaborazione tra l'Asst Papa Giovanni XXIII e l'associazione Ragazzi On the Road.

"Incidenti. E poi?": Ragazzi On The Road rafforza la collaborazione con il Papa Giovanni

Entra nel vivo la fase operativa di un protocollo triennale che introduce una novità assoluta: l'esperienza post-incidente, che coinvolge oltre 80 giovani pronti ad affiancare chi sta affrontando un percorso di recupero.

Disagio giovanile, arriva 'On The road', il progetto educativo che affianca i ragazzi alle divise

"In un tempo di fragilità, On the Road offre un'esperienza che lascia il segno-afferma il presidente dell'associazione di promozione sociale Ragazzi On the Road, Egidio Provenzi.- Sbriciola pregiudizi e costruisce ponti tra mondi apparentemente distanti."

