Ragazza disabile violentata in una clinica da un uomo in sedia a rotelle

Un episodio agghiacciante ha scosso la comunità di Rimini: un uomo di 52 anni è stato condannato a un anno e dieci mesi di reclusione per aver abusato sessualmente di una ragazza di 23 anni, con gravi disabilità. La vittima, affetta da tetraparesi e limitazioni visive e cognitive, ha subito un abuso all'interno di una clinica.

Un anno e dieci mesi di reclusione. Questa la condanna inflitta nei confronti di un uomo di 52 anni, accusato di aver abusato sessualmente di una ragazza di 23 anni, affetta da tetraparesi e con deficit sia visivo che cognitivo, all'interno di una clinica in provincia di Rimini. Rimini, abusi. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Ragazza disabile violentata in una clinica da un uomo in sedia a rotelle

Su questo argomento da altre fonti

Ragazza di 18 anni violentata in una discoteca di Milano: arrestato un 29enne. «L'ha fatta ubriacare e l'ha stuprata»

Come scrive leggo.it: A distanza di sette mesi dallo stupro di una ragazza di 18 anni, avvenuta lo scorso novembre all'interno di una discoteca in zona corso Como a Milano, è stato arrestato il presunto responsabile ...

Teramo, violenta ragazza disabile adescata in chat: 45enne condannato

ilmessaggero.it scrive: E quando è riuscito ad avere con lei il primo appuntamento, l’ha violentata. È stato grazie al sostegno di un’amica che la ragazza ha trovato il coraggio di denuncialo. Ieri, quell’uomo ...

Ragazza di 18 anni violentata in una discoteca di Milano: arrestato un 29enne. «L'ha fatta ubriacare e l'ha stuprata»

Si legge su corriereadriatico.it: A distanza di sette mesi dallo stupro di una ragazza di 18 anni, avvenuta lo scorso novembre all'interno di una discoteca di Milano, è stato arrestato il presunto responsabile: si tratta di un giovane ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La frase razzista del quarto uomo di PSG-Istanbul Basaksehir

L'Europa del calcio guarda indignata alla puntata di Parigi e punta il dito contro Sebastian Coltescu: il manager di partito rumeno, che con il suo atteggiamento razzista ha lasciato il posto a una delle serate più tristi della storia del la Champions League.